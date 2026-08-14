CONX（文化 = 连接）是一款新一代的Layer 1文化金融科技主网，旨在连接Web2与Web3，将文化、金融与技术融为一体，打造一个值得信赖的数字生态系统。

CONX专为人工智能与代币化资产时代而设计，整合了现实世界资产（RWA）、证券型代币（STO）、人工智能生成内容（AIGC）以及知识产权（IP），并采用符合合规要求的架构，助力机构、创作者和投资者安全地参与数字经济。

通过CONX Pulse平台，用户可透明地在链上发行、代币化并交易现实世界资产；同时，Vault、Origin、Nest与Arena四大模块为数字资产管理、知识产权注册、人工智能驱动创作以及创作者主导的经济体系提供了全方位的基础设施支持。

CONX以信任、互操作性和合规治理为基础，连接传统金融与去中心化金融，实现跨境与跨行业的无缝资金流动。

从内容到资本——CONX连接一切形式的价值。

CONX Vault

一款安全的数字资产钱包与管理解决方案，让用户能够在CONX生态系统内安全存储并有序管理自己的资产。Vault基于先进的安全基础设施，支持多种资产类型的可靠存储、转账与追踪，包括现实世界资产（RWA）、非同质化代币（NFT）以及数字代币，确保所有交易的安全与透明。

CONX Origin

一个产权（IP）注册与代币化平台，帮助创作者在链上建立、管理和利用自己的知识产权。

Origin提供统一的框架，用于知识产权的注册、验证与价值追踪，让创作者能够透明地管理所有权与收益，同时完全掌控自己的数字权益。

CONX Nest

一个由人工智能驱动的创意平台，专为二次创作者与数字艺术家打造。

Nest整合并连接了丰富的AI工具与创意资源，让用户能够创作、优化并拓展作品，将其转化为基于知识产权的数字资产，从而推动CONX生态系统的持续创新。

CONX Arena

一个创意竞赛平台，供不同领域的创作者展示、评估并迭代自己的创意与作品。

通过结构化的评审与认可流程，Arena促进创意卓越，强化CONX创意经济中的社区互动。

CONX Pulse

核心平台，用于现实世界资产（RWA）的发行与流通，致力于确保信任、透明与互操作性。

Pulse让用户能够链上发行、交换与管理代币化的现实世界资产，为开放且合规的数字金融基础设施奠定关键基础。

CONX 的当前价格是多少？

CONX（CONX）的交易价格为 ¥0.026729011097100774000，过去 24 小时价格变动 0.02%。此实时数据汇总了全球交易所的价格，以便交易者随时获得准确的市场估值。

CONX 在其生态系统中扮演什么角色？

作为 -- 网络的核心资产和 Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains 板块的一部分，CONX 通常支持支付、质押、治理投票和流动性激励等重要功能。其设计会影响应用程序或智能合约在其生态系统中的运行方式。

CONX 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时内，CONX 的交易量为 ¥--。高交易量通常表明投资者兴趣浓厚、流动性更佳，并且无论对于小型交易者还是大型交易者，交易执行都能更顺畅。

CONX 的流通供应量是多少？

目前流通中的代币数量为 1006558738.74444 个，这决定了可供交易的代币数量。流通供应量有助于投资者评估稀缺性、通胀动态以及潜在的长期代币分配。

CONX 的市值和排名是多少？

CONX 目前的市值排名第 1741，市值为 ¥26903480.09510433492000，使其跻身同类资产的行列，并帮助投资者衡量其相对规模。

CONX 在过去 24 小时内的表现如何？

其过去 24 小时价格变动为 0.02%。短期走势可能受到交易情绪、流动性变化或与 -- 网络相关的发展的影响。

CONX 与同类资产相比如何？

在 Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains 细分市场中，CONX 展现出强大的竞争力，这得益于其活跃的交易量、高流动性以及在生态系统中持续的应用案例。