CONX 价格 (CONX)
CONX (CONX) 今日实时价格为 $ 0.0039137，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 CONX 兑 USD 的汇率为 $ 0.0039137 每 CONX。
CONX 目前市值在 $ 3,939,246 排名第 #-，流通供应量为 1.01B CONX。过去 24 小时内，CONX 的交易价格在 $ 0.00377565（低点）和 $ 0.00407339（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.4，而历史最低价为 $ 0.00377565。
短期表现方面，CONX 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 -4.00%。过去一天，总交易量达到 $ 33.10K。
CONX 的当前市值为 $ 3.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.10K。CONX 的流通量为 1.01B，总供应量是 1999879778.1998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.83M。
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今天内，CONX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，CONX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009383091。
在过去60天内，CONX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017592328。
在过去90天内，CONX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000020489127608246。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
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|30天
|$ -0.0009383091
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|60天
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|$ +0.0000020489127608246
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在 2040 年，CONX 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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CONX（文化 = 连接）是一款新一代的Layer 1文化金融科技主网，旨在连接Web2与Web3，将文化、金融与技术融为一体，打造一个值得信赖的数字生态系统。
CONX专为人工智能与代币化资产时代而设计，整合了现实世界资产（RWA）、证券型代币（STO）、人工智能生成内容（AIGC）以及知识产权（IP），并采用符合合规要求的架构，助力机构、创作者和投资者安全地参与数字经济。
通过CONX Pulse平台，用户可透明地在链上发行、代币化并交易现实世界资产；同时，Vault、Origin、Nest与Arena四大模块为数字资产管理、知识产权注册、人工智能驱动创作以及创作者主导的经济体系提供了全方位的基础设施支持。
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CONX Origin
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Pulse让用户能够链上发行、交换与管理代币化的现实世界资产，为开放且合规的数字金融基础设施奠定关键基础。
CONX 的当前价格是多少？
CONX（CONX）的交易价格为 ¥0.026729011097100774000，过去 24 小时价格变动 0.02%。此实时数据汇总了全球交易所的价格，以便交易者随时获得准确的市场估值。
CONX 在其生态系统中扮演什么角色？
作为 -- 网络的核心资产和 Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains 板块的一部分，CONX 通常支持支付、质押、治理投票和流动性激励等重要功能。其设计会影响应用程序或智能合约在其生态系统中的运行方式。
CONX 今天的交易活跃度如何？
过去 24 小时内，CONX 的交易量为 ¥--。高交易量通常表明投资者兴趣浓厚、流动性更佳，并且无论对于小型交易者还是大型交易者，交易执行都能更顺畅。
CONX 的流通供应量是多少？
目前流通中的代币数量为 1006558738.74444 个，这决定了可供交易的代币数量。流通供应量有助于投资者评估稀缺性、通胀动态以及潜在的长期代币分配。
CONX 的市值和排名是多少？
CONX 目前的市值排名第 1741，市值为 ¥26903480.09510433492000，使其跻身同类资产的行列，并帮助投资者衡量其相对规模。
CONX 在过去 24 小时内的表现如何？
其过去 24 小时价格变动为 0.02%。短期走势可能受到交易情绪、流动性变化或与 -- 网络相关的发展的影响。
CONX 与同类资产相比如何？
在 Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains 细分市场中，CONX 展现出强大的竞争力，这得益于其活跃的交易量、高流动性以及在生态系统中持续的应用案例。
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|类型
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