CommonWealth 今日价格

CommonWealth (CWU) 今日实时价格为 $ 0.00767395，过去 24 小时内变化了 4.28%。当前 CWU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00767395 每 CWU。

CommonWealth 目前市值在 $ 7,673,944 排名第 #-，流通供应量为 900.50M CWU。过去 24 小时内，CWU 的交易价格在 $ 0.00761341（低点）和 $ 0.00806994（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.133167，而历史最低价为 $ 0.00761341。

短期表现方面，CWU 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -15.50%。过去一天，总交易量达到 $ 14.76K。

CommonWealth（CWU）市场信息

市值 $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M 成交量（24H） $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K 完全稀释市值 $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M 流通量 900.50M 900.50M 900.50M 总供应量 999,999,305.6577414 999,999,305.6577414 999,999,305.6577414

CommonWealth 的当前市值为 $ 7.67M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.76K。CWU 的流通量为 900.50M，总供应量是 999999305.6577414，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.67M。