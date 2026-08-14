Coldstar 今日价格

Coldstar (COLD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.13%。当前 COLD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COLD。

Coldstar 目前市值在 $ 39,909 排名第 #-，流通供应量为 822.57M COLD。过去 24 小时内，COLD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COLD 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +58.94%。过去一天，总交易量达到 --。

Coldstar（COLD）市场信息

市值 $ 39.91K$ 39.91K $ 39.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.91K$ 39.91K $ 39.91K 流通量 822.57M 822.57M 822.57M 总供应量 999,970,807.217897 999,970,807.217897 999,970,807.217897

Coldstar 的当前市值为 $ 39.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COLD 的流通量为 822.57M，总供应量是 999970807.217897，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.91K。