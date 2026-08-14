Coder 今日价格

Coder (CDR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CDR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CDR。

Coder 目前市值在 $ 12,178.08 排名第 #-，流通供应量为 999.98M CDR。过去 24 小时内，CDR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CDR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.89%。过去一天，总交易量达到 --。

Coder（CDR）市场信息

市值 $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,978,345.409645 999,978,345.409645 999,978,345.409645

Coder 的当前市值为 $ 12.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CDR 的流通量为 999.98M，总供应量是 999978345.409645，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.18K。