Clawd 今日价格

Clawd (CLAWD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.56%。当前 CLAWD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAWD。

Clawd 目前市值在 $ 40,444 排名第 #-，流通供应量为 816.28M CLAWD。过去 24 小时内，CLAWD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAWD 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +84.86%。过去一天，总交易量达到 --。

Clawd（CLAWD）市场信息

市值 $ 40.44K$ 40.44K $ 40.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.44K$ 40.44K $ 40.44K 流通量 816.28M 816.28M 816.28M 总供应量 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

Clawd 的当前市值为 $ 40.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAWD 的流通量为 816.28M，总供应量是 816283064.446034，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.44K。