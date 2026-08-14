Cere Network 今日价格

Cere Network (CERE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.81%。当前 CERE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CERE。

Cere Network 目前市值在 $ 1,811,092 排名第 #-，流通供应量为 6.64B CERE。过去 24 小时内，CERE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.47126，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CERE 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 114.05。

Cere Network（CERE）市场信息

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） $ 114.05$ 114.05 $ 114.05 完全稀释市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 流通量 6.64B 6.64B 6.64B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Cere Network 的当前市值为 $ 1.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 114.05。CERE 的流通量为 6.64B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.03M。