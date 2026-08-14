Celsius Network 今日价格

Celsius Network (CEL) 今日实时价格为 $ 0.01103493，过去 24 小时内变化了 2.85%。当前 CEL 兑 USD 的汇率为 $ 0.01103493 每 CEL。

Celsius Network 目前市值在 $ 394,158 排名第 #-，流通供应量为 35.72M CEL。过去 24 小时内，CEL 的交易价格在 $ 0.01102153（低点）和 $ 0.01148538（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.05，而历史最低价为 $ 0.01021495。

短期表现方面，CEL 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -4.94%。过去一天，总交易量达到 $ 347.69。

Celsius Network（CEL）市场信息

市值 $ 394.16K$ 394.16K $ 394.16K 成交量（24H） $ 347.69$ 347.69 $ 347.69 完全稀释市值 $ 394.16K$ 394.16K $ 394.16K 流通量 35.72M 35.72M 35.72M 总供应量 35,719,125.9003 35,719,125.9003 35,719,125.9003

Celsius Network 的当前市值为 $ 394.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 347.69。CEL 的流通量为 35.72M，总供应量是 35719125.9003，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 394.16K。