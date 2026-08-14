CANTO 今日价格

CANTO (CANTO) 今日实时价格为 $ 0.00110183，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CANTO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00110183 每 CANTO。

CANTO 目前市值在 $ 670,425 排名第 #-，流通供应量为 608.47M CANTO。过去 24 小时内，CANTO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.764501，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CANTO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 172.09。

CANTO（CANTO）市场信息

市值 $ 670.43K$ 670.43K $ 670.43K 成交量（24H） $ 172.09$ 172.09 $ 172.09 完全稀释市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 608.47M 608.47M 608.47M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CANTO 的当前市值为 $ 670.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 172.09。CANTO 的流通量为 608.47M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.10M。