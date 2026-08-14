Bumpy 今日价格

Bumpy (BUMPY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 35.99%。当前 BUMPY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUMPY。

Bumpy 目前市值在 $ 14,989.96 排名第 #-，流通供应量为 999.56M BUMPY。过去 24 小时内，BUMPY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUMPY 在过去一小时内波动了 -1.45%，过去7 天内波动了 +66.87%。过去一天，总交易量达到 --。

Bumpy（BUMPY）市场信息

市值 $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K 流通量 999.56M 999.56M 999.56M 总供应量 999,561,369.809777 999,561,369.809777 999,561,369.809777

Bumpy 的当前市值为 $ 14.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUMPY 的流通量为 999.56M，总供应量是 999561369.809777，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.99K。