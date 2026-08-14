BSCS 今日价格

BSCS (BSCS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 BSCS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BSCS。

BSCS 目前市值在 $ 83,123 排名第 #-，流通供应量为 247.73M BSCS。过去 24 小时内，BSCS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.17，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BSCS 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +1.01%。过去一天，总交易量达到 $ 5.87。

BSCS（BSCS）市场信息

市值 $ 83.12K$ 83.12K $ 83.12K 成交量（24H） $ 5.87$ 5.87 $ 5.87 完全稀释市值 $ 120.00K$ 120.00K $ 120.00K 流通量 247.73M 247.73M 247.73M 总供应量 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

BSCS 的当前市值为 $ 83.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.87。BSCS 的流通量为 247.73M，总供应量是 398894655.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 120.00K。