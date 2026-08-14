Brainlet 今日价格

Brainlet (BRAINLET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1,49%。当前 BRAINLET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRAINLET。

Brainlet 目前市值在 $ 28.856 排名第 #-，流通供应量为 999,76M BRAINLET。过去 24 小时内，BRAINLET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,053681，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRAINLET 在过去一小时内波动了 -%0,28，过去7 天内波动了 +%5,92。过去一天，总交易量达到 --。

Brainlet（BRAINLET）市场信息

市值 $ 28,86K$ 28,86K $ 28,86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28,86K$ 28,86K $ 28,86K 流通量 999,76M 999,76M 999,76M 总供应量 999.760.494,502256 999.760.494,502256 999.760.494,502256

Brainlet 的当前市值为 $ 28,86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRAINLET 的流通量为 999,76M，总供应量是 999760494.502256，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28,86K。