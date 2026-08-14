BONG 今日价格

BONG (BONG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 BONG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BONG。

BONG 目前市值在 $ 63,044 排名第 #-，流通供应量为 961.62M BONG。过去 24 小时内，BONG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00145222，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BONG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.07%。过去一天，总交易量达到 --。

BONG（BONG）市场信息

市值 $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K 流通量 961.62M 961.62M 961.62M 总供应量 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

BONG 的当前市值为 $ 63.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BONG 的流通量为 961.62M，总供应量是 961621636.389361，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.04K。