BlockChip 今日价格

BlockChip (BCP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 BCP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BCP。

BlockChip 目前市值在 $ 463,326 排名第 #-，流通供应量为 1.00B BCP。过去 24 小时内，BCP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00113425，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BCP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.52%。过去一天，总交易量达到 $ 202.61。

BlockChip（BCP）市场信息

市值 $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K 成交量（24H） $ 202.61$ 202.61 $ 202.61 完全稀释市值 $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BlockChip 的当前市值为 $ 463.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 202.61。BCP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 463.33K。