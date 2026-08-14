Bitsota 今日价格

Bitsota (SN94) 今日实时价格为 $ 0.67166，过去 24 小时内变化了 3.57%。当前 SN94 兑 USD 的汇率为 $ 0.67166 每 SN94。

Bitsota 目前市值在 $ 1,005,093 排名第 #-，流通供应量为 1.50M SN94。过去 24 小时内，SN94 的交易价格在 $ 0.654778（低点）和 $ 0.705817（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.09，而历史最低价为 $ 0.00716169。

短期表现方面，SN94 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -6.52%。过去一天，总交易量达到 --。

Bitsota（SN94）市场信息

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 1.50M 1.50M 1.50M 总供应量 1,500,696.21201479 1,500,696.21201479 1,500,696.21201479

Bitsota 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN94 的流通量为 1.50M，总供应量是 1500696.21201479，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。