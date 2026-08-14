bitsCrunch Token 今日价格

bitsCrunch Token (BCUT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.33%。当前 BCUT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BCUT。

bitsCrunch Token 目前市值在 $ 466,292 排名第 #-，流通供应量为 706.27M BCUT。过去 24 小时内，BCUT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.535915，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BCUT 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -7.51%。过去一天，总交易量达到 $ 1.96K。

bitsCrunch Token（BCUT）市场信息

市值 $ 466.29K$ 466.29K $ 466.29K 成交量（24H） $ 1.96K$ 1.96K $ 1.96K 完全稀释市值 $ 610.72K$ 610.72K $ 610.72K 流通量 706.27M 706.27M 706.27M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

bitsCrunch Token 的当前市值为 $ 466.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.96K。BCUT 的流通量为 706.27M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 610.72K。