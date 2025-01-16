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BIRDFLU 价格 ($BIRDFLU)

USD

BIRDFLU ($BIRDFLU) 实时价格图表

$0.00151422
$0.00151422$0.00151422
+10.20%(1D)

今天 BIRDFLU ($BIRDFLU) 的价格

今天 BIRDFLU ($BIRDFLU) 的实时价格为 0.00151422 USD。目前其市值为 $ 1.51M USD。$BIRDFLU 兑换 USD 的价格为实时更新。
BIRDFLU 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 78.18K USD
- BIRDFLU 当天价格变化为 +10.21%
- 其循环供应量为 999.78M USD

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BIRDFLU ($BIRDFLU) 价格表现 USD

今天内，BIRDFLU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014032
在过去30天内，BIRDFLU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，BIRDFLU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，BIRDFLU 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00014032+10.21%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BIRDFLU ($BIRDFLU) 价格分析

BIRDFLU 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0013739
$ 0.0013739$ 0.0013739

$ 0.00171786
$ 0.00171786$ 0.00171786

$ 0.0029822
$ 0.0029822$ 0.0029822

+0.64%

+10.21%

-9.95%

BIRDFLU ($BIRDFLU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 78.18K
$ 78.18K$ 78.18K

999.78M
999.78M 999.78M

什么是BIRDFLU ($BIRDFLU)

$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.

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BIRDFLU ($BIRDFLU) 资源

官网

大家还在问：关于 BIRDFLU ($BIRDFLU) 的其他问题

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$BIRDFLU 兑换为当地货币

1 $BIRDFLU 兑换 AUD
A$0.002422752
1 $BIRDFLU 兑换 GBP
0.0012265182
1 $BIRDFLU 兑换 EUR
0.0014687934
1 $BIRDFLU 兑换 USD
$0.00151422
1 $BIRDFLU 兑换 MYR
RM0.00681399
1 $BIRDFLU 兑换 TRY
0.0536639568
1 $BIRDFLU 兑换 JPY
¥0.2358549072
1 $BIRDFLU 兑换 RUB
0.1556769582
1 $BIRDFLU 兑换 INR
0.1311163098
1 $BIRDFLU 兑换 IDR
Rp24.8232747168
1 $BIRDFLU 兑换 PHP
0.0886424388
1 $BIRDFLU 兑换 EGP
￡E.0.0762864036
1 $BIRDFLU 兑换 BRL
R$0.0091004622
1 $BIRDFLU 兑换 CAD
C$0.0021653346
1 $BIRDFLU 兑换 BDT
0.1831600512
1 $BIRDFLU 兑换 NGN
2.354914944
1 $BIRDFLU 兑换 UAH
0.0637183776
1 $BIRDFLU 兑换 VES
Bs0.08176788
1 $BIRDFLU 兑换 PKR
Rs0.4218919764
1 $BIRDFLU 兑换 KZT
0.7994778756
1 $BIRDFLU 兑换 THB
฿0.0523768698
1 $BIRDFLU 兑换 TWD
NT$0.0498481224
1 $BIRDFLU 兑换 CHF
Fr0.0013779402
1 $BIRDFLU 兑换 HKD
HK$0.0117806316
1 $BIRDFLU 兑换 MAD
.د.م0.0152330532