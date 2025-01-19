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Bald 价格 (BALD)

USD

Bald (BALD) 实时价格图表

$0.02063894
$0.02063894$0.02063894
-8.90%(1D)

今天 Bald (BALD) 的价格

今天 Bald (BALD) 的实时价格为 0.02063894 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BALD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bald 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 595.54 USD
- Bald 当天价格变化为 -8.95%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bald (BALD) 价格表现 USD

今天内，Bald 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00202878728081813
在过去30天内，Bald 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011700338
在过去60天内，Bald 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022297959
在过去90天内，Bald 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001153990057646935

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00202878728081813-8.95%
30天$ -0.0011700338-5.66%
60天$ -0.0022297959-10.80%
90天$ +0.001153990057646935+5.92%

Bald (BALD) 价格分析

Bald 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0204336
$ 0.0204336$ 0.0204336

$ 0.02267896
$ 0.02267896$ 0.02267896

$ 0.093869
$ 0.093869$ 0.093869

-0.61%

-8.95%

-0.56%

Bald (BALD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 595.54
$ 595.54$ 595.54

0.00
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什么是Bald (BALD)

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大家还在问：关于 Bald (BALD) 的其他问题

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BALD 兑换为当地货币

1 BALD 兑换 AUD
A$0.0332286934
1 BALD 兑换 GBP
0.0169239308
1 BALD 兑换 EUR
0.0200197718
1 BALD 兑换 USD
$0.02063894
1 BALD 兑换 MYR
RM0.09287523
1 BALD 兑换 TRY
0.7312376442
1 BALD 兑换 JPY
¥3.2252471538
1 BALD 兑换 RUB
2.1152849606
1 BALD 兑换 INR
1.7869194252
1 BALD 兑换 IDR
Rp338.3432245536
1 BALD 兑换 PHP
1.208409937
1 BALD 兑换 EGP
￡E.1.040202576
1 BALD 兑换 BRL
R$0.125897534
1 BALD 兑换 CAD
C$0.0297200736
1 BALD 兑换 BDT
2.50763121
1 BALD 兑换 NGN
32.1478321122
1 BALD 兑换 UAH
0.8691057634
1 BALD 兑换 VES
Bs1.11450276
1 BALD 兑换 PKR
Rs5.7537236932
1 BALD 兑换 KZT
10.9547365732
1 BALD 兑换 THB
฿0.7097731466
1 BALD 兑换 TWD
NT$0.6788147366
1 BALD 兑换 CHF
Fr0.0187814354
1 BALD 兑换 HKD
HK$0.1605709532
1 BALD 兑换 MAD
.د.م0.2072149576