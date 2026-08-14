Backed 今日价格

Backed (BACKED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.23%。当前 BACKED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BACKED。

Backed 目前市值在 $ 258,042 排名第 #-，流通供应量为 980.30M BACKED。过去 24 小时内，BACKED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BACKED 在过去一小时内波动了 -7.48%，过去7 天内波动了 +0.54%。过去一天，总交易量达到 $ 49.01K。

Backed（BACKED）市场信息

市值 $ 258.04K$ 258.04K $ 258.04K 成交量（24H） $ 49.01K$ 49.01K $ 49.01K 完全稀释市值 $ 258.04K$ 258.04K $ 258.04K 流通量 980.30M 980.30M 980.30M 总供应量 980,299,587.0 980,299,587.0 980,299,587.0

Backed 的当前市值为 $ 258.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 49.01K。BACKED 的流通量为 980.30M，总供应量是 980299587.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 258.04K。