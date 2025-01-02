BABA 价格 (BABA)
今天 BABA (BABA) 的实时价格为 0.00117585 USD。目前其市值为 $ 1.18M USD。BABA 兑换 USD 的价格为实时更新。
BABA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.14K USD
- BABA 当天价格变化为 +12.85%
- 其循环供应量为 999.90M USD
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今天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013388。
在过去30天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003053434。
在过去60天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001501063。
在过去90天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000065635836023889。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00013388
|+12.85%
|30天
|$ +0.0003053434
|+25.97%
|60天
|$ +0.0001501063
|+12.77%
|90天
|$ -0.0000065635836023889
|-0.55%
BABA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.21%
+12.85%
+25.90%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.
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|1 BABA 兑换 AUD
A$0.00188136
|1 BABA 兑换 GBP
￡0.00094068
|1 BABA 兑换 EUR
€0.001128816
|1 BABA 兑换 USD
$0.00117585
|1 BABA 兑换 MYR
RM0.0052560495
|1 BABA 兑换 TRY
₺0.0415192635
|1 BABA 兑换 JPY
¥0.1843850385
|1 BABA 兑换 RUB
₽0.1293317415
|1 BABA 兑换 INR
₹0.1008291375
|1 BABA 兑换 IDR
Rp18.9653199255
|1 BABA 兑换 PHP
₱0.068081715
|1 BABA 兑换 EGP
￡E.0.059709663
|1 BABA 兑换 BRL
R$0.007454889
|1 BABA 兑换 CAD
C$0.001693224
|1 BABA 兑换 BDT
৳0.140514075
|1 BABA 兑换 NGN
₦1.820192283
|1 BABA 兑换 UAH
₴0.049456251
|1 BABA 兑换 VES
Bs0.05996835
|1 BABA 兑换 PKR
Rs0.3275330175
|1 BABA 兑换 KZT
₸0.6172389405
|1 BABA 兑换 THB
฿0.0402728625
|1 BABA 兑换 TWD
NT$0.0386501895
|1 BABA 兑换 CHF
Fr0.001058265
|1 BABA 兑换 HKD
HK$0.0091363545
|1 BABA 兑换 MAD
.د.م0.011876085