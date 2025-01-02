BABA 价格 (BABA)

USD

BABA (BABA) 实时价格图表

$0.00117585
$0.00117585$0.00117585
+12.80%(1D)

今天 BABA (BABA) 的价格

今天 BABA (BABA) 的实时价格为 0.00117585 USD。目前其市值为 $ 1.18M USD。BABA 兑换 USD 的价格为实时更新。
BABA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.14K USD
- BABA 当天价格变化为 +12.85%
- 其循环供应量为 999.90M USD

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BABA (BABA) 价格表现 USD

今天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013388
在过去30天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003053434
在过去60天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001501063
在过去90天内，BABA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000065635836023889

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00013388+12.85%
30天$ +0.0003053434+25.97%
60天$ +0.0001501063+12.77%
90天$ -0.0000065635836023889-0.55%

BABA (BABA) 价格分析

BABA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00103683
$ 0.00103683$ 0.00103683

$ 0.00118829
$ 0.00118829$ 0.00118829

$ 0.01262577
$ 0.01262577$ 0.01262577

-0.21%

+12.85%

+25.90%

BABA (BABA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 16.14K
$ 16.14K$ 16.14K

999.90M
999.90M 999.90M

什么是BABA (BABA)

BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.

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BABA (BABA) 资源

官网

大家还在问：关于 BABA (BABA) 的其他问题

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BABA 兑换为当地货币

1 BABA 兑换 AUD
A$0.00188136
1 BABA 兑换 GBP
0.00094068
1 BABA 兑换 EUR
0.001128816
1 BABA 兑换 USD
$0.00117585
1 BABA 兑换 MYR
RM0.0052560495
1 BABA 兑换 TRY
0.0415192635
1 BABA 兑换 JPY
¥0.1843850385
1 BABA 兑换 RUB
0.1293317415
1 BABA 兑换 INR
0.1008291375
1 BABA 兑换 IDR
Rp18.9653199255
1 BABA 兑换 PHP
0.068081715
1 BABA 兑换 EGP
￡E.0.059709663
1 BABA 兑换 BRL
R$0.007454889
1 BABA 兑换 CAD
C$0.001693224
1 BABA 兑换 BDT
0.140514075
1 BABA 兑换 NGN
1.820192283
1 BABA 兑换 UAH
0.049456251
1 BABA 兑换 VES
Bs0.05996835
1 BABA 兑换 PKR
Rs0.3275330175
1 BABA 兑换 KZT
0.6172389405
1 BABA 兑换 THB
฿0.0402728625
1 BABA 兑换 TWD
NT$0.0386501895
1 BABA 兑换 CHF
Fr0.001058265
1 BABA 兑换 HKD
HK$0.0091363545
1 BABA 兑换 MAD
.د.م0.011876085