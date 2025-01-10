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Azuki 价格 (AZUKI)

USD

Azuki (AZUKI) 实时价格图表

$0.00320114
$0.00320114$0.00320114
-2.00%(1D)

今天 Azuki (AZUKI) 的价格

今天 Azuki (AZUKI) 的实时价格为 0.00320114 USD。目前其市值为 $ 81.40K USD。AZUKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Azuki 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.32 USD
- Azuki 当天价格变化为 -2.05%
- 其循环供应量为 25.43M USD

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Azuki (AZUKI) 价格表现 USD

今天内，Azuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Azuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030386751
在过去60天内，Azuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011104463
在过去90天内，Azuki 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012550524954980784

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.05%
30天$ +0.0030386751+94.92%
60天$ +0.0011104463+34.69%
90天$ +0.0012550524954980784+64.49%

Azuki (AZUKI) 价格分析

Azuki 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00316929
$ 0.00316929$ 0.00316929

$ 0.00327709
$ 0.00327709$ 0.00327709

$ 7.73
$ 7.73$ 7.73

--

-2.05%

-17.50%

Azuki (AZUKI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 81.40K
$ 81.40K$ 81.40K

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

25.43M
25.43M 25.43M

什么是Azuki (AZUKI)

AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products

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Azuki (AZUKI) 资源

官网

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AZUKI 兑换为当地货币

1 AZUKI 兑换 AUD
A$0.0051538354
1 AZUKI 兑换 GBP
0.0025929234
1 AZUKI 兑换 EUR
0.0031051058
1 AZUKI 兑换 USD
$0.00320114
1 AZUKI 兑换 MYR
RM0.0143731186
1 AZUKI 兑换 TRY
0.1134163902
1 AZUKI 兑换 JPY
¥0.5052039148
1 AZUKI 兑换 RUB
0.32491571
1 AZUKI 兑换 INR
0.2750739602
1 AZUKI 兑换 IDR
Rp51.6312830942
1 AZUKI 兑换 PHP
0.1870105988
1 AZUKI 兑换 EGP
￡E.0.1618496384
1 AZUKI 兑换 BRL
R$0.0193348856
1 AZUKI 兑换 CAD
C$0.0046096416
1 AZUKI 兑换 BDT
0.3904750572
1 AZUKI 兑换 NGN
4.9553006972
1 AZUKI 兑换 UAH
0.1356963246
1 AZUKI 兑换 VES
Bs0.16966042
1 AZUKI 兑换 PKR
Rs0.8926699004
1 AZUKI 兑换 KZT
1.6830313664
1 AZUKI 兑换 THB
฿0.1107274326
1 AZUKI 兑换 TWD
NT$0.1055415858
1 AZUKI 兑换 CHF
Fr0.0029130374
1 AZUKI 兑换 HKD
HK$0.0249048692
1 AZUKI 兑换 MAD
.د.م0.0322034684