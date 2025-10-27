AU79（AU79）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02163032 24H最高价 $ 0.02524918 历史最高 $ 0.03850425 最低价 $ 0.00608277 涨跌幅（1H） +1.49% 涨跌幅（1D） +3.65% 漲跌幅（7D） -4.73%

AU79（AU79）当前实时价格为 $0.02277579。过去 24 小时内，AU79 的交易价格在 $ 0.02163032 至 $ 0.02524918 之间波动，市场活跃度显著。AU79 的历史最高价为 $ 0.03850425，历史最低价为 $ 0.00608277。

从短期表现来看，AU79 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.49%，过去 24 小时内变动为 +3.65%，过去 7 天内累计变动为 -4.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AU79（AU79）市场信息

市值 $ 22.61M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 22.61M 流通量 999.87M 总供应量 999,871,299.4883341

AU79 的当前市值为 $ 22.61M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AU79 的流通量为 999.87M，总供应量是 999871299.4883341，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.61M。