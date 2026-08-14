Apple 今日价格

Apple (APPLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.06%。当前 APPLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 APPLE。

Apple 目前市值在 $ 30,210 排名第 #-，流通供应量为 999.77M APPLE。过去 24 小时内，APPLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00332199，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，APPLE 在过去一小时内波动了 +0.74%，过去7 天内波动了 +1.85%。过去一天，总交易量达到 --。

Apple（APPLE）市场信息

市值 $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 总供应量 999,769,253.080183 999,769,253.080183 999,769,253.080183

Apple 的当前市值为 $ 30.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。APPLE 的流通量为 999.77M，总供应量是 999769253.080183，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.21K。