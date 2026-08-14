Aped 今日价格

Aped (APED) 今日实时价格为 $ 0.079732，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 APED 兑 USD 的汇率为 $ 0.079732 每 APED。

Aped 目前市值在 $ 79,732 排名第 #-，流通供应量为 1.00M APED。过去 24 小时内，APED 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 15.27，而历史最低价为 $ 0.070303。

短期表现方面，APED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.59%。过去一天，总交易量达到 $ 9.44。

Aped（APED）市场信息

市值 $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K 成交量（24H） $ 9.44$ 9.44 $ 9.44 完全稀释市值 $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Aped 的当前市值为 $ 79.73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.44。APED 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.73K。