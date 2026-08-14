ApeBond 今日价格

ApeBond (ABOND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.18%。当前 ABOND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ABOND。

ApeBond 目前市值在 $ 150,482 排名第 #-，流通供应量为 380.97M ABOND。过去 24 小时内，ABOND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.054057，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ABOND 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 +7.24%。过去一天，总交易量达到 $ 8.02。

ApeBond（ABOND）市场信息

市值 $ 150.48K$ 150.48K $ 150.48K 成交量（24H） $ 8.02$ 8.02 $ 8.02 完全稀释市值 $ 155.65K$ 155.65K $ 155.65K 流通量 380.97M 380.97M 380.97M 总供应量 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575

ApeBond 的当前市值为 $ 150.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.02。ABOND 的流通量为 380.97M，总供应量是 350376485.79242575，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.65K。