Alphakek 今日价格

Alphakek (AIKEK) 今日实时价格为 $ 0.0021497，过去 24 小时内变化了 1.95%。当前 AIKEK 兑 USD 的汇率为 $ 0.0021497 每 AIKEK。

Alphakek 目前市值在 $ 510,166 排名第 #-，流通供应量为 237.32M AIKEK。过去 24 小时内，AIKEK 的交易价格在 $ 0.00209697（低点）和 $ 0.00216214（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.059969，而历史最低价为 $ 0.00158748。

短期表现方面，AIKEK 在过去一小时内波动了 +0.67%，过去7 天内波动了 +2.83%。过去一天，总交易量达到 $ 56.47。

Alphakek（AIKEK）市场信息

市值 $ 510.17K$ 510.17K $ 510.17K 成交量（24H） $ 56.47$ 56.47 $ 56.47 完全稀释市值 $ 510.17K$ 510.17K $ 510.17K 流通量 237.32M 237.32M 237.32M 总供应量 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

Alphakek 的当前市值为 $ 510.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.47。AIKEK 的流通量为 237.32M，总供应量是 237319317.29878262，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 510.17K。