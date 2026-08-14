AIT Protocol 今日价格

AIT Protocol (AIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIT。

AIT Protocol 目前市值在 $ 65,419 排名第 #-，流通供应量为 296.27M AIT。过去 24 小时内，AIT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.2，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 126.18。

AIT Protocol（AIT）市场信息

市值 $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K 成交量（24H） $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 完全稀释市值 $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K 流通量 296.27M 296.27M 296.27M 总供应量 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

AIT Protocol 的当前市值为 $ 65.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 126.18。AIT 的流通量为 296.27M，总供应量是 297593502.8253314，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 65.42K。