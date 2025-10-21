Frankencoin 当前实时价格为 1.2565 USD。跟踪 ZCHF 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ZCHF 价格趋势。Frankencoin 当前实时价格为 1.2565 USD。跟踪 ZCHF 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ZCHF 价格趋势。

Frankencoin 图标

Frankencoin实时价格 (ZCHF)

1 ZCHF 兑换为 USD 的实时价格：

$1.2565
-0.14%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:30:24 (UTC+8)

Frankencoin（ZCHF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 1.2554
24H最低价
$ 1.2583
24H最高价

$ 1.2554
$ 1.2583
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
0.00%

-0.13%

-0.23%

-0.23%

Frankencoin（ZCHF）当前实时价格为 $ 1.2565。过去 24 小时内，ZCHF 的交易价格在 $ 1.2554$ 1.2583 之间波动，市场活跃度显著。ZCHF 的历史最高价为 $ 1.4867555171082332，历史最低价为 $ 1.0691543241973427

从短期表现来看，ZCHF 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -0.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Frankencoin（ZCHF）市场信息

No.5032

$ 0.00
$ 53.51K
$ 12.02M
0.00
9,569,702
ETH

Frankencoin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.51K。ZCHF 的流通量为 0.00，总供应量是 9569702，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.02M

Frankencoin（ZCHF）价格历史 USD

跟踪 Frankencoin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001762-0.13%
30天$ +0.006+0.47%
60天$ +0.6565+109.41%
90天$ +0.6565+109.41%
Frankencoin 今日价格变化

今天，ZCHF 记录了 $ -0.001762 (-0.13%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Frankencoin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.006 (+0.47%)，显示了该代币在短期内的表现。

Frankencoin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ZCHF 的变化为 $ +0.6565 (+109.41%)，从而更广泛地了解其表现。

Frankencoin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.6565 (+109.41%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Frankencoin（ZCHF）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Frankencoin 价格历史页面

什么是Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin 是一种有抵押、无需预言机的稳定币，其价值锚定于瑞士法郎。

Frankencoin在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Frankencoin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ZCHF 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Frankencoin 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Frankencoin 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Frankencoin 价格预测 (USD)

Frankencoin（ZCHF）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Frankencoin（ZCHF）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Frankencoin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Frankencoin 价格预测

Frankencoin（ZCHF）代币经济

了解 Frankencoin（ZCHF）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ZCHF 代币的完整经济学

如何购买Frankencoin (ZCHF)

正在寻找如何购买 Frankencoin？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Frankencoin。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ZCHF 兑换为当地货币

1 Frankencoin（ZCHF） to VND
33,064.7975
1 Frankencoin（ZCHF） to AUD
A$1.922445
1 Frankencoin（ZCHF） to GBP
0.942375
1 Frankencoin（ZCHF） to EUR
1.068025
1 Frankencoin（ZCHF） to USD
$1.2565
1 Frankencoin（ZCHF） to MYR
RM5.30243
1 Frankencoin（ZCHF） to TRY
52.773
1 Frankencoin（ZCHF） to JPY
¥192.2445
1 Frankencoin（ZCHF） to ARS
ARS$1,861.47962
1 Frankencoin（ZCHF） to RUB
101.386985
1 Frankencoin（ZCHF） to INR
110.358395
1 Frankencoin（ZCHF） to IDR
Rp20,941.65829
1 Frankencoin（ZCHF） to PHP
73.78168
1 Frankencoin（ZCHF） to EGP
￡E.59.671185
1 Frankencoin（ZCHF） to BRL
R$6.75997
1 Frankencoin（ZCHF） to CAD
C$1.746535
1 Frankencoin（ZCHF） to BDT
153.732775
1 Frankencoin（ZCHF） to NGN
1,831.62518
1 Frankencoin（ZCHF） to COP
$4,870.14374
1 Frankencoin（ZCHF） to ZAR
R.21.6118
1 Frankencoin（ZCHF） to UAH
52.760435
1 Frankencoin（ZCHF） to TZS
T.Sh.3,102.461845
1 Frankencoin（ZCHF） to VES
Bs266.378
1 Frankencoin（ZCHF） to CLP
$1,184.8795
1 Frankencoin（ZCHF） to PKR
Rs355.43872
1 Frankencoin（ZCHF） to KZT
675.532095
1 Frankencoin（ZCHF） to THB
฿40.999595
1 Frankencoin（ZCHF） to TWD
NT$38.75046
1 Frankencoin（ZCHF） to AED
د.إ4.611355
1 Frankencoin（ZCHF） to CHF
Fr0.992635
1 Frankencoin（ZCHF） to HKD
HK$9.75044
1 Frankencoin（ZCHF） to AMD
֏479.945305
1 Frankencoin（ZCHF） to MAD
.د.م11.572365
1 Frankencoin（ZCHF） to MXN
$23.1196
1 Frankencoin（ZCHF） to SAR
ريال4.69931
1 Frankencoin（ZCHF） to ETB
Br192.056025
1 Frankencoin（ZCHF） to KES
KSh161.824635
1 Frankencoin（ZCHF） to JOD
د.أ0.8908585
1 Frankencoin（ZCHF） to PLN
4.57366
1 Frankencoin（ZCHF） to RON
лв5.490905
1 Frankencoin（ZCHF） to SEK
kr11.78597
1 Frankencoin（ZCHF） to BGN
лв2.11092
1 Frankencoin（ZCHF） to HUF
Ft421.35471
1 Frankencoin（ZCHF） to CZK
26.248285
1 Frankencoin（ZCHF） to KWD
د.ك0.384489
1 Frankencoin（ZCHF） to ILS
4.12132
1 Frankencoin（ZCHF） to BOB
Bs8.657285
1 Frankencoin（ZCHF） to AZN
2.13605
1 Frankencoin（ZCHF） to TJS
SM11.698015
1 Frankencoin（ZCHF） to GEL
3.405115
1 Frankencoin（ZCHF） to AOA
Kz1,149.584415
1 Frankencoin（ZCHF） to BHD
.د.ب0.472444
1 Frankencoin（ZCHF） to BMD
$1.2565
1 Frankencoin（ZCHF） to DKK
kr8.06673
1 Frankencoin（ZCHF） to HNL
L32.957995
1 Frankencoin（ZCHF） to MUR
57.19588
1 Frankencoin（ZCHF） to NAD
$21.76258
1 Frankencoin（ZCHF） to NOK
kr12.552435
1 Frankencoin（ZCHF） to NZD
$2.173745
1 Frankencoin（ZCHF） to PAB
B/.1.2565
1 Frankencoin（ZCHF） to PGK
K5.35269
1 Frankencoin（ZCHF） to QAR
ر.ق4.57366
1 Frankencoin（ZCHF） to RSD
дин.126.667765
1 Frankencoin（ZCHF） to UZS
soʻm15,138.550735
1 Frankencoin（ZCHF） to ALL
L104.402585
1 Frankencoin（ZCHF） to ANG
ƒ2.249135
1 Frankencoin（ZCHF） to AWG
ƒ2.249135
1 Frankencoin（ZCHF） to BBD
$2.513
1 Frankencoin（ZCHF） to BAM
KM2.11092
1 Frankencoin（ZCHF） to BIF
Fr3,695.3665
1 Frankencoin（ZCHF） to BND
$1.620885
1 Frankencoin（ZCHF） to BSD
$1.2565
1 Frankencoin（ZCHF） to JMD
$201.19078
1 Frankencoin（ZCHF） to KHR
5,046.17939
1 Frankencoin（ZCHF） to KMF
Fr532.756
1 Frankencoin（ZCHF） to LAK
27,315.216845
1 Frankencoin（ZCHF） to LKR
රු380.983365
1 Frankencoin（ZCHF） to MDL
L21.473585
1 Frankencoin（ZCHF） to MGA
Ar5,659.90425
1 Frankencoin（ZCHF） to MOP
P10.039435
1 Frankencoin（ZCHF） to MVR
19.22445
1 Frankencoin（ZCHF） to MWK
MK2,173.87065
1 Frankencoin（ZCHF） to MZN
MT80.29035
1 Frankencoin（ZCHF） to NPR
रु176.148735
1 Frankencoin（ZCHF） to PYG
8,848.273
1 Frankencoin（ZCHF） to RWF
Fr1,820.6685
1 Frankencoin（ZCHF） to SBD
$10.35356
1 Frankencoin（ZCHF） to SCR
17.41509
1 Frankencoin（ZCHF） to SRD
$49.920745
1 Frankencoin（ZCHF） to SVC
$10.969245
1 Frankencoin（ZCHF） to SZL
L21.76258
1 Frankencoin（ZCHF） to TMT
m4.410315
1 Frankencoin（ZCHF） to TND
د.ت3.686571
1 Frankencoin（ZCHF） to TTD
$8.506505
1 Frankencoin（ZCHF） to UGX
Sh4,362.568
1 Frankencoin（ZCHF） to XAF
Fr708.666
1 Frankencoin（ZCHF） to XCD
$3.39255
1 Frankencoin（ZCHF） to XOF
Fr708.666
1 Frankencoin（ZCHF） to XPF
Fr128.163
1 Frankencoin（ZCHF） to BWP
P17.905125
1 Frankencoin（ZCHF） to BZD
$2.513
1 Frankencoin（ZCHF） to CVE
$119.128765
1 Frankencoin（ZCHF） to DJF
Fr222.4005
1 Frankencoin（ZCHF） to DOP
$80.378305
1 Frankencoin（ZCHF） to DZD
د.ج163.52091
1 Frankencoin（ZCHF） to FJD
$2.852255
1 Frankencoin（ZCHF） to GNF
Fr10,925.2675
1 Frankencoin（ZCHF） to GTQ
Q9.59966
1 Frankencoin（ZCHF） to GYD
$262.470285
1 Frankencoin（ZCHF） to ISK
kr153.293

Frankencoin资源

要更深入地了解 Frankencoin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Frankencoin网站
区块查询

人们还问：关于Frankencoin的其他问题

Frankencoin（ZCHF）今日价格是多少？
ZCHF 实时价格为 1.2565 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ZCHF 兑 USD 的价格是多少？
当前 ZCHF 兑 USD 的价格为 $ 1.2565。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Frankencoin 的市值是多少？
ZCHF 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ZCHF 的流通供应量是多少？
ZCHF 的流通供应量为 0.00 USD
ZCHF 的历史最高价（ATH）是多少？
ZCHF 的历史最高价是 1.4867555171082332 USD
ZCHF 的历史最低价（ATL）是多少？
ZCHF 的历史最低价是 1.0691543241973427 USD
ZCHF 的交易量是多少？
ZCHF 的 24 小时实时交易量为 $ 53.51K USD
ZCHF 今年会涨吗？
ZCHF 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ZCHF 价格预测 获取更深入的分析。
Frankencoin（ZCHF）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZCHF 兑 USD 计算器

数量

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2565 USD

交易 ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2565
-0.13%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

