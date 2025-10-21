Frankencoin（ZCHF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.2554 24H最高价 $ 1.2583 历史最高 $ 1.4867555171082332 最低价 $ 1.0691543241973427 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -0.23%

Frankencoin（ZCHF）当前实时价格为 $ 1.2565。过去 24 小时内，ZCHF 的交易价格在 $ 1.2554 至 $ 1.2583 之间波动，市场活跃度显著。ZCHF 的历史最高价为 $ 1.4867555171082332，历史最低价为 $ 1.0691543241973427。

从短期表现来看，ZCHF 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -0.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Frankencoin（ZCHF）市场信息

排名 No.5032 市值 $ 0.00 成交量（24H） $ 53.51K 完全稀释市值 $ 12.02M 流通量 0.00 总供应量 9,569,702 所属公链 ETH

Frankencoin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.51K。ZCHF 的流通量为 0.00，总供应量是 9569702，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.02M。