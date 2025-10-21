YZY 当前实时价格为 0.3988 USD。跟踪 YZY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 YZY 价格趋势。YZY 当前实时价格为 0.3988 USD。跟踪 YZY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 YZY 价格趋势。

YZY实时价格 (YZY)

1 YZY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.3988
$0.3988$0.3988
+0.15%1D
USD
YZY (YZY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:47:19 (UTC+8)

YZY（YZY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.3915
$ 0.3915$ 0.3915
24H最低价
$ 0.4029
$ 0.4029$ 0.4029
24H最高价

$ 0.3915
$ 0.3915$ 0.3915

$ 0.4029
$ 0.4029$ 0.4029

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.26%

+0.15%

-0.78%

-0.78%

YZY（YZY）当前实时价格为 $ 0.3988。过去 24 小时内，YZY 的交易价格在 $ 0.3915$ 0.4029 之间波动，市场活跃度显著。YZY 的历史最高价为 $ 3.1581037257728988，历史最低价为 $ 0.19323573050067985

从短期表现来看，YZY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.26%，过去 24 小时内变动为 +0.15%，过去 7 天内累计变动为 -0.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YZY（YZY）市场信息

No.293

$ 119.64M
$ 119.64M$ 119.64M

$ 58.82K
$ 58.82K$ 58.82K

$ 398.80M
$ 398.80M$ 398.80M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,728.207647
999,999,728.207647 999,999,728.207647

29.99%

SOL

YZY 的当前市值为 $ 119.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.82K。YZY 的流通量为 300.00M，总供应量是 999999728.207647，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 398.80M

YZY（YZY）价格历史 USD

跟踪 YZY 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000597+0.15%
30天$ -0.0142-3.44%
60天$ -0.1382-25.74%
90天$ -0.1012-20.24%
YZY 今日价格变化

今天，YZY 记录了 $ +0.000597 (+0.15%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

YZY 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0142 (-3.44%)，显示了该代币在短期内的表现。

YZY 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，YZY 的变化为 $ -0.1382 (-25.74%)，从而更广泛地了解其表现。

YZY 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1012 (-20.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 YZY（YZY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 YZY 价格历史页面

什么是YZY (YZY)

YZY Money 是一种让您掌控一切、不受中心权威影响的概念。

YZY在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 YZY 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 YZY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 YZY 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 YZY 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

YZY 价格预测 (USD)

YZY（YZY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 YZY（YZY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 YZY 的长期和短期价格预测。

现在就查看 YZY 价格预测

YZY（YZY）代币经济

了解 YZY（YZY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 YZY 代币的完整经济学

如何购买YZY (YZY)

正在寻找如何购买 YZY？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买YZY。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

YZY 兑换为当地货币

1 YZY（YZY） to VND
10,494.422
1 YZY（YZY） to AUD
A$0.606176
1 YZY（YZY） to GBP
0.2991
1 YZY（YZY） to EUR
0.33898
1 YZY（YZY） to USD
$0.3988
1 YZY（YZY） to MYR
RM1.682936
1 YZY（YZY） to TRY
16.753588
1 YZY（YZY） to JPY
¥61.0164
1 YZY（YZY） to ARS
ARS$593.450292
1 YZY（YZY） to RUB
31.740492
1 YZY（YZY） to INR
35.026604
1 YZY（YZY） to IDR
Rp6,646.664008
1 YZY（YZY） to PHP
23.417536
1 YZY（YZY） to EGP
￡E.18.939012
1 YZY（YZY） to BRL
R$2.145544
1 YZY（YZY） to CAD
C$0.554332
1 YZY（YZY） to BDT
48.79318
1 YZY（YZY） to NGN
581.338736
1 YZY（YZY） to COP
$1,545.732848
1 YZY（YZY） to ZAR
R.6.851384
1 YZY（YZY） to UAH
16.745612
1 YZY（YZY） to TZS
T.Sh.984.689044
1 YZY（YZY） to VES
Bs84.5456
1 YZY（YZY） to CLP
$376.0684
1 YZY（YZY） to PKR
Rs112.812544
1 YZY（YZY） to KZT
214.406844
1 YZY（YZY） to THB
฿13.012844
1 YZY（YZY） to TWD
NT$12.298992
1 YZY（YZY） to AED
د.إ1.463596
1 YZY（YZY） to CHF
Fr0.315052
1 YZY（YZY） to HKD
HK$3.094688
1 YZY（YZY） to AMD
֏152.329636
1 YZY（YZY） to MAD
.د.م3.672948
1 YZY（YZY） to MXN
$7.33792
1 YZY（YZY） to SAR
ريال1.4955
1 YZY（YZY） to ETB
Br60.912712
1 YZY（YZY） to KES
KSh51.409308
1 YZY（YZY） to JOD
د.أ0.2827492
1 YZY（YZY） to PLN
1.451632
1 YZY（YZY） to RON
лв1.742756
1 YZY（YZY） to SEK
kr3.740744
1 YZY（YZY） to BGN
лв0.669984
1 YZY（YZY） to HUF
Ft133.733592
1 YZY（YZY） to CZK
8.330932
1 YZY（YZY） to KWD
د.ك0.1220328
1 YZY（YZY） to ILS
1.308064
1 YZY（YZY） to BOB
Bs2.75172
1 YZY（YZY） to AZN
0.67796
1 YZY（YZY） to TJS
SM3.712828
1 YZY（YZY） to GEL
1.080748
1 YZY（YZY） to AOA
Kz364.866108
1 YZY（YZY） to BHD
.د.ب0.1499488
1 YZY（YZY） to BMD
$0.3988
1 YZY（YZY） to DKK
kr2.560296
1 YZY（YZY） to HNL
L10.460524
1 YZY（YZY） to MUR
18.153376
1 YZY（YZY） to NAD
$6.907216
1 YZY（YZY） to NOK
kr3.984012
1 YZY（YZY） to NZD
$0.689924
1 YZY（YZY） to PAB
B/.0.3988
1 YZY（YZY） to PGK
K1.698888
1 YZY（YZY） to QAR
ر.ق1.451632
1 YZY（YZY） to RSD
дин.40.203028
1 YZY（YZY） to UZS
soʻm4,804.818172
1 YZY（YZY） to ALL
L33.136292
1 YZY（YZY） to ANG
ƒ0.713852
1 YZY（YZY） to AWG
ƒ0.713852
1 YZY（YZY） to BBD
$0.7976
1 YZY（YZY） to BAM
KM0.669984
1 YZY（YZY） to BIF
Fr1,172.8708
1 YZY（YZY） to BND
$0.514452
1 YZY（YZY） to BSD
$0.3988
1 YZY（YZY） to JMD
$63.855856
1 YZY（YZY） to KHR
1,601.604728
1 YZY（YZY） to KMF
Fr169.0912
1 YZY（YZY） to LAK
8,669.565044
1 YZY（YZY） to LKR
රු120.920148
1 YZY（YZY） to MDL
L6.807516
1 YZY（YZY） to MGA
Ar1,796.3946
1 YZY（YZY） to MOP
P3.186412
1 YZY（YZY） to MVR
6.10164
1 YZY（YZY） to MWK
MK689.96388
1 YZY（YZY） to MZN
MT25.48332
1 YZY（YZY） to NPR
रु55.923724
1 YZY（YZY） to PYG
2,808.3496
1 YZY（YZY） to RWF
Fr577.8612
1 YZY（YZY） to SBD
$3.286112
1 YZY（YZY） to SCR
5.54332
1 YZY（YZY） to SRD
$15.844324
1 YZY（YZY） to SVC
$3.481524
1 YZY（YZY） to SZL
L6.903228
1 YZY（YZY） to TMT
m1.399788
1 YZY（YZY） to TND
د.ت1.1696804
1 YZY（YZY） to TTD
$2.703864
1 YZY（YZY） to UGX
Sh1,384.6336
1 YZY（YZY） to XAF
Fr224.9232
1 YZY（YZY） to XCD
$1.07676
1 YZY（YZY） to XOF
Fr224.9232
1 YZY（YZY） to XPF
Fr40.6776
1 YZY（YZY） to BWP
P5.686888
1 YZY（YZY） to BZD
$0.7976
1 YZY（YZY） to CVE
$37.854096
1 YZY（YZY） to DJF
Fr70.5876
1 YZY（YZY） to DOP
$25.5232
1 YZY（YZY） to DZD
د.ج51.90382
1 YZY（YZY） to FJD
$0.905276
1 YZY（YZY） to GNF
Fr3,467.566
1 YZY（YZY） to GTQ
Q3.05082
1 YZY（YZY） to GYD
$83.305332
1 YZY（YZY） to ISK
kr48.6536

YZY资源

要更深入地了解 YZY，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方YZY网站
区块查询

人们还问：关于YZY的其他问题

YZY（YZY）今日价格是多少？
YZY 实时价格为 0.3988 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 YZY 兑 USD 的价格是多少？
当前 YZY 兑 USD 的价格为 $ 0.3988。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
YZY 的市值是多少？
YZY 的市值为 $ 119.64M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
YZY 的流通供应量是多少？
YZY 的流通供应量为 300.00M USD
YZY 的历史最高价（ATH）是多少？
YZY 的历史最高价是 3.1581037257728988 USD
YZY 的历史最低价（ATL）是多少？
YZY 的历史最低价是 0.19323573050067985 USD
YZY 的交易量是多少？
YZY 的 24 小时实时交易量为 $ 58.82K USD
YZY 今年会涨吗？
YZY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 YZY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:47:19 (UTC+8)

YZY（YZY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

YZY 兑 USD 计算器

数量

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3988 USD

交易 YZY

YZY/USDT
$0.3988
$0.3988$0.3988
0.00%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

