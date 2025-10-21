YZY（YZY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.3915 24H最高价 $ 0.4029 历史最高 $ 3.1581037257728988 最低价 $ 0.19323573050067985 涨跌幅（1H） -0.26% 涨跌幅（1D） +0.15% 漲跌幅（7D） -0.78%

YZY（YZY）当前实时价格为 $ 0.3988。过去 24 小时内，YZY 的交易价格在 $ 0.3915 至 $ 0.4029 之间波动，市场活跃度显著。YZY 的历史最高价为 $ 3.1581037257728988，历史最低价为 $ 0.19323573050067985。

从短期表现来看，YZY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.26%，过去 24 小时内变动为 +0.15%，过去 7 天内累计变动为 -0.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YZY（YZY）市场信息

排名 No.293 市值 $ 119.64M 成交量（24H） $ 58.82K 完全稀释市值 $ 398.80M 流通量 300.00M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 999,999,728.207647 流通率 29.99% 所属公链 SOL

YZY 的当前市值为 $ 119.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.82K。YZY 的流通量为 300.00M，总供应量是 999999728.207647，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 398.80M。