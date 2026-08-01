关于YOUNES

Younes是一款由社区驱动的模因代币，其灵感源自武术喜剧巨星尤内斯。它就是YvY。Younes以其自身的荒诞而蓬勃生长，坚信：重要的不是合乎逻辑，而是发出一种宣言。作为个性的象征，Younes鼓励大家做自己的主角，放下束缚，拥抱自己独特的想法与声音。通过这种方式，整个社区迈向了一种毫不掩饰的自我表达状态——无惧荒唐，忠于真实的自己。

YOUNES 的当前价格是多少？

YOUNES (YOUNES) 的实时价格为 ¥ CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

YOUNES 在市场中的定位如何？

YOUNES 目前的市场排名为第 9942 位，市值为 ¥76641.0883172068401000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

YOUNES 的流通供应量是多少？

YOUNES 的流通供应量为 999998201.24 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

YOUNES 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，YOUNES 的交易价格在 ¥（24 小时最低价）和 ¥（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

YOUNES 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

YOUNES 的历史最高价为 ¥0.0557145111759101388000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

YOUNES 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 YOUNES 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 --%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。