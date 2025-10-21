XPIN Network（XPIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0078409 $ 0.0078409 $ 0.0078409 24H最低价 $ 0.0086714 $ 0.0086714 $ 0.0086714 24H最高价 24H最低价 $ 0.0078409$ 0.0078409 $ 0.0078409 24H最高价 $ 0.0086714$ 0.0086714 $ 0.0086714 历史最高 $ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971 $ 0.010038547477428971 最低价 $ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145 $ 0.000457316453478145 涨跌幅（1H） +0.56% 涨跌幅（1D） -3.84% 漲跌幅（7D） +80.48% 漲跌幅（7D） +80.48%

XPIN Network（XPIN）当前实时价格为 $ 0.0081262。过去 24 小时内，XPIN 的交易价格在 $ 0.0078409 至 $ 0.0086714 之间波动，市场活跃度显著。XPIN 的历史最高价为 $ 0.010038547477428971，历史最低价为 $ 0.000457316453478145。

从短期表现来看，XPIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.56%，过去 24 小时内变动为 -3.84%，过去 7 天内累计变动为 +80.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XPIN Network（XPIN）市场信息

排名 No.273 市值 $ 132.42M$ 132.42M $ 132.42M 成交量（24H） $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 完全稀释市值 $ 812.62M$ 812.62M $ 812.62M 流通量 16.30B 16.30B 16.30B 最大供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 流通率 16.29% 所属公链 BSC

XPIN Network 的当前市值为 $ 132.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.47M。XPIN 的流通量为 16.30B，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 812.62M。