XP8 今日价格

XP8 (XP8) 今日实时价格为 $ 0.00078，过去 24 小时内变化了 9.85%。当前 XP8 兑 USD 的汇率为 $ 0.00078 每 XP8。

XP8 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- XP8。过去 24 小时内，XP8 的交易价格在 $ 0.00067（低点）和 $ 0.00087（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，XP8 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +5.40%。过去一天，总交易量达到 $ 693.02。

XP8（XP8）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 693.02$ 693.02 $ 693.02 完全稀释市值 $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K 流通量 ---- -- 总供应量 27,196,758 27,196,758 27,196,758 所属公链 TONCOIN

XP8 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 693.02。XP8 的流通量为 --，总供应量是 27196758，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.21K。