GoldZip 今日价格

GoldZip (XGZ) 今日实时价格为 $ 140.13，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 XGZ 兑 USD 的汇率为 $ 140.13 每 XGZ。

GoldZip 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4031，流通供应量为 0.00 XGZ。过去 24 小时内，XGZ 的交易价格在 $ 137.82（低点）和 $ 142.77（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 269.7016410914292，而历史最低价为 $ 116.86605494273000709。

短期表现方面，XGZ 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 +2.59%。过去一天，总交易量达到 $ 258.10K。

GoldZip（XGZ）市场信息

排名 No.4031 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 258.10K$ 258.10K $ 258.10K 完全稀释市值 $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 18,000 18,000 18,000 总供应量 39,000 39,000 39,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

GoldZip 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 258.10K。XGZ 的流通量为 0.00，总供应量是 39000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.52M。