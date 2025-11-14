Warplet实时价格 (WARP)
Warplet (WARP) 今日实时价格为 $ 0.000008109，过去 24 小时内变化了 9.57%。当前 WARP 兑 USD 的汇率为 $ 0.000008109 每 WARP。
Warplet 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WARP。过去 24 小时内，WARP 的交易价格在 $ 0.000008093（低点）和 $ 0.000009332（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，WARP 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -7.69%。过去一天，总交易量达到 $ 53.96K。
Warplet 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.96K。WARP 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。
跟踪 Warplet 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00000085816
|-9.56%
|30天
|$ -0.000010731
|-56.96%
|60天
|$ -0.000011891
|-59.46%
|90天
|$ -0.000011891
|-59.46%
今天，WARP 记录了 $ -0.00000085816 (-9.56%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000010731 (-56.96%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，WARP 的变化为 $ -0.000011891 (-59.46%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000011891 (-59.46%)，从而深入了解了代币的长期走势。
人工智能驱动的洞察，分析 Warplet 的最新价格走势、交易量趋势和市场情绪指标，提供实时更新，以识别交易机会并支持明智的决策。
在 2040 年，Warplet 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
WARP 是 Farcaster 的吉祥物，融合 Clanker 梗文化与社区身份象征。
要更深入地了解 Warplet，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
