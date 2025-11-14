交易所DEX+
Warplet 当前实时价格为 0.000008109 USD。WARP 市值为 -- USD。追踪WARP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

Warplet实时价格 (WARP)

1 WARP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000008109
-9.57%1D
Warplet (WARP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-12-06 05:11:44 (UTC+8)

Warplet 今日价格

Warplet (WARP) 今日实时价格为 $ 0.000008109，过去 24 小时内变化了 9.57%。当前 WARP 兑 USD 的汇率为 $ 0.000008109 每 WARP。

Warplet 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WARP。过去 24 小时内，WARP 的交易价格在 $ 0.000008093（低点）和 $ 0.000009332（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，WARP 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -7.69%。过去一天，总交易量达到 $ 53.96K

Warplet（WARP）市场信息

$ 53.96K
$ 0.00
BASE

Warplet 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.96K。WARP 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Warplet 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.000008093
24H最低价
$ 0.000009332
24H最高价

$ 0.000008093
$ 0.000009332
-0.19%

-9.56%

-7.69%

-7.69%

Warplet（WARP）价格历史 USD

跟踪 Warplet 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000085816-9.56%
30天$ -0.000010731-56.96%
60天$ -0.000011891-59.46%
90天$ -0.000011891-59.46%
Warplet 今日价格变化

今天，WARP 记录了 $ -0.00000085816 (-9.56%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Warplet 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000010731 (-56.96%)，显示了该代币在短期内的表现。

Warplet 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，WARP 的变化为 $ -0.000011891 (-59.46%)，从而更广泛地了解其表现。

Warplet 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000011891 (-59.46%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Warplet（WARP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Warplet 价格历史页面

Warplet 的人工智能每日分析

人工智能驱动的洞察，分析 Warplet 的最新价格走势、交易量趋势和市场情绪指标，提供实时更新，以识别交易机会并支持明智的决策。

哪些因素影响 Warplet 的价格？

以下是一些影响Warplet（WARP）代币价格的关键因素：

1. 市场情绪及整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. Warplet生态系统内的代币实用性与采用情况
4. 合作伙伴公告及项目进展
5. 代币经济学，包括供应机制与质押奖励
6. 影响DeFi项目的监管消息
7. 类似区块链游戏或元宇宙代币的竞争态势
8. 社区增长与社交媒体热度
9. 技术分析形态与大额资金动向
10. 影响风险资产的一般经济状况

Warplet 的价格预测

Warplet（WARP）2030 年价格预测（5 年后）
根据上述价格预测模型，WARP 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Warplet（WARP）2040 年价格预测（15 年后）

在 2040 年，Warplet 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

想知道 Warplet 在 2025–2026 年的价格会达到多少？点击Warplet 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 WARP 对 2025–2026 年 BTC 价格的预测。

如何购买和投资 Warplet

准备好开始使用 Warplet 了吗？在 MEXC 购买 WARP 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Warplet 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Warplet (WARP) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Warplet 将立即存入您的钱包。
Warplet 能做什么？

拥有 Warplet 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

什么是Warplet (WARP)

WARP 是 Farcaster 的吉祥物，融合 Clanker 梗文化与社区身份象征。

Warplet资源

要更深入地了解 Warplet，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Warplet的其他问题

2030年，1个Warplet的价值是多少？
如果 Warplet 的年增长率为 5%，其估值到 2026 年将达到约 $--，到 2030 年将达到 $--，到 2035 年将达到 $--，到 2040 年将达到 $--。这些数字表明了稳定的复合增长情景，但实际未来价格将取决于市场采用情况、监管发展和宏观经济状况。您可以查看下方的完整预测表，了解潜在 Warplet 价格和预期投资回报率的逐年详细分析。
页面数据最近更新时间：2025-12-06 05:11:44 (UTC+8)

Warplet（WARP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
12-05 20:29:54货币政策
日本央行12月加息成高度共识，30年最高利率即将落地
12-05 15:24:33行业动态
Solana联创：加密总市值会继续上涨，最终将是区块链市场份额争夺战
12-04 09:24:58行业动态
加密市场涨势回归，ETF资金流入11亿美元创7周以来新高
12-03 18:46:22货币政策
英国新立法：加密货币被纳入「个人财产」保护体系
12-03 10:11:55行业动态
加密市场出现反弹普涨行情，SUI、PENGU涨超20%
12-03 06:23:37行业动态
过去24小时全网爆仓3.76亿美元，主爆空单

