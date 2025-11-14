Warplet 今日价格

Warplet (WARP) 今日实时价格为 $ 0.000008109，过去 24 小时内变化了 9.57%。当前 WARP 兑 USD 的汇率为 $ 0.000008109 每 WARP。

Warplet 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- WARP。过去 24 小时内，WARP 的交易价格在 $ 0.000008093（低点）和 $ 0.000009332（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，WARP 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -7.69%。过去一天，总交易量达到 $ 53.96K。

Warplet（WARP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BASE

Warplet 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.96K。WARP 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。