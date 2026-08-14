WAR 今日价格

WAR (WAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.11%。当前 WAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WAR。

WAR 目前市值在 $ 506,549 排名第 #-，流通供应量为 999.99M WAR。过去 24 小时内，WAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04478671，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WAR 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -0.55%。过去一天，总交易量达到 --。

WAR（WAR）市场信息

市值 $ 506.55K$ 506.55K $ 506.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 506.55K$ 506.55K $ 506.55K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,988,296.306201 999,988,296.306201 999,988,296.306201

WAR 的当前市值为 $ 506.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAR 的流通量为 999.99M，总供应量是 999988296.306201，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 506.55K。