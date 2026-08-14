VOOI 今日价格

VOOI (VOOI) 今日实时价格为 $ 0.008396，过去 24 小时内变化了 1.97%。当前 VOOI 兑 USD 的汇率为 $ 0.008396 每 VOOI。

VOOI 目前市值在 $ 2.64M 排名第 #1701，流通供应量为 314.85M VOOI。过去 24 小时内，VOOI 的交易价格在 $ 0.008188（低点）和 $ 0.008499（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.20353749608174407，而历史最低价为 $ 0.00428800922655804。

短期表现方面，VOOI 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +5.26%。过去一天，总交易量达到 $ 52.64K。

VOOI（VOOI）市场信息

排名 No.1701 市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 成交量（24H） $ 52.64K$ 52.64K $ 52.64K 完全稀释市值 $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M 流通量 314.85M 314.85M 314.85M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 31.48% 所属公链 ETH

VOOI 的当前市值为 $ 2.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.64K。VOOI 的流通量为 314.85M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.40M。