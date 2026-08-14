VOOI实时价格 (VOOI)
VOOI (VOOI) 今日实时价格为 $ 0.008396，过去 24 小时内变化了 1.97%。当前 VOOI 兑 USD 的汇率为 $ 0.008396 每 VOOI。
VOOI 目前市值在 $ 2.64M 排名第 #1701，流通供应量为 314.85M VOOI。过去 24 小时内，VOOI 的交易价格在 $ 0.008188（低点）和 $ 0.008499（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.20353749608174407，而历史最低价为 $ 0.00428800922655804。
短期表现方面，VOOI 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +5.26%。过去一天，总交易量达到 $ 52.64K。
No.1701
31.48%
ETH
VOOI 的当前市值为 $ 2.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.64K。VOOI 的流通量为 314.85M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.40M。
+0.03%
+1.97%
+5.26%
+5.26%
跟踪 VOOI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016221
|+1.97%
|30天
|$ -0.000108
|-1.27%
|60天
|$ +0.003418
|+68.66%
|90天
|$ +0.002322
|+38.22%
今天，VOOI 记录了 $ +0.00016221 (+1.97%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000108 (-1.27%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，VOOI 的变化为 $ +0.003418 (+68.66%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.002322 (+38.22%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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在 2040 年，VOOI 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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|类型
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