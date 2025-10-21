VFY（VFY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.07621 24H最高价 $ 0.08717 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +1.37% 漲跌幅（7D） +17.03%

VFY（VFY）当前实时价格为 $ 0.08693。过去 24 小时内，VFY 的交易价格在 $ 0.07621 至 $ 0.08717 之间波动，市场活跃度显著。VFY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，VFY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +1.37%，过去 7 天内累计变动为 +17.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VFY（VFY）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 187.09K 完全稀释市值 $ 86.93M 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 ZKVERIFY

VFY 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 187.09K。VFY 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.93M。