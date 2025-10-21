Tradoor（TRADOOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 24H最低价 $ 3.2666 $ 3.2666 $ 3.2666 24H最高价 24H最低价 $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 24H最高价 $ 3.2666$ 3.2666 $ 3.2666 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.32% 涨跌幅（1D） +3.66% 漲跌幅（7D） +21.61% 漲跌幅（7D） +21.61%

Tradoor（TRADOOR）当前实时价格为 $ 2.788。过去 24 小时内，TRADOOR 的交易价格在 $ 2.6 至 $ 3.2666 之间波动，市场活跃度显著。TRADOOR 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TRADOOR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 +3.66%，过去 7 天内累计变动为 +21.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tradoor（TRADOOR）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 338.60K$ 338.60K $ 338.60K 完全稀释市值 $ 167.28M$ 167.28M $ 167.28M 流通量 ---- -- 总供应量 60,000,000 60,000,000 60,000,000 所属公链 BSC

Tradoor 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 338.60K。TRADOOR 的流通量为 --，总供应量是 60000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 167.28M。