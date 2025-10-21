SatLayer（SLAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01522 $ 0.01522 $ 0.01522 24H最低价 $ 0.01745 $ 0.01745 $ 0.01745 24H最高价 24H最低价 $ 0.01522$ 0.01522 $ 0.01522 24H最高价 $ 0.01745$ 0.01745 $ 0.01745 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.70% 涨跌幅（1D） +1.23% 漲跌幅（7D） -11.43% 漲跌幅（7D） -11.43%

SatLayer（SLAY）当前实时价格为 $ 0.01566。过去 24 小时内，SLAY 的交易价格在 $ 0.01522 至 $ 0.01745 之间波动，市场活跃度显著。SLAY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SLAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.70%，过去 24 小时内变动为 +1.23%，过去 7 天内累计变动为 -11.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SatLayer（SLAY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K 完全稀释市值 $ 32.89M$ 32.89M $ 32.89M 流通量 ---- -- 总供应量 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 所属公链 ETH

SatLayer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.06K。SLAY 的流通量为 --，总供应量是 2100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.89M。