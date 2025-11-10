构建于比特币之上的全新金融体系：SatLayer 是比特币的经济层，使这一最佳资产如今完全可编程。比特币不再是闲置的黄金。SatLayer 利用再抵押原语，将比特币发展成为一种主动储备资产，锚定安全、资本高效的 DeFi 和风险加权资产 (RWA) 系统。作为 Sui 和 Berachain 的比特币再抵押合作伙伴，以及 Babylon Labs 的独家再抵押合作伙伴，SatLayer 与顶级创收项目合作，开发链上保险和流动性浮动等用例，从而推动真实且可持续的收益。