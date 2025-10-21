Lombard（BARD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.6502 $ 0.6502 $ 0.6502 24H最低价 $ 0.6896 $ 0.6896 $ 0.6896 24H最高价 24H最低价 $ 0.6502$ 0.6502 $ 0.6502 24H最高价 $ 0.6896$ 0.6896 $ 0.6896 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.02% 涨跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +6.22% 漲跌幅（7D） +6.22%

Lombard（BARD）当前实时价格为 $ 0.6686。过去 24 小时内，BARD 的交易价格在 $ 0.6502 至 $ 0.6896 之间波动，市场活跃度显著。BARD 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BARD 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.02%，过去 24 小时内变动为 +0.05%，过去 7 天内累计变动为 +6.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lombard（BARD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 571.65K$ 571.65K $ 571.65K 完全稀释市值 $ 668.60M$ 668.60M $ 668.60M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Lombard 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 571.65K。BARD 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 668.60M。