什么是Shardeum (SHM)

Shardeum 正在构建全球首个可自动扩容的 Layer-1 区块链，旨在解决可扩展性挑战，同时保持真正的去中心化。它确保低交易费用、高吞吐量，并为验证者和用户提供公平的访问。

Shardeum在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Shardeum 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 SHM 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

- 在我们的博客上阅读有关 Shardeum 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Shardeum 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Shardeum价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Shardeum、比特币或以太坊。 SHM未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Shardeum价格预测页面。

Shardeum价格历史

追踪SHM的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估SHM的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Shardeum价格历史页面。

如何购买Shardeum (SHM)

正在寻找如何购买 Shardeum？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Shardeum。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SHM 兑换为当地货币

1 SHM 兑换 VND ₫ 4,411.70975 1 SHM 兑换 AUD A$ 0.258181 1 SHM 兑换 GBP ￡ 0.1223845 1 SHM 兑换 EUR € 0.1458555 1 SHM 兑换 USD $ 0.16765 1 SHM 兑换 MYR RM 0.710836 1 SHM 兑换 TRY ₺ 6.565174 1 SHM 兑换 JPY ¥ 23.9521555 1 SHM 兑换 RUB ₽ 13.2057905 1 SHM 兑换 INR ₹ 14.340781 1 SHM 兑换 IDR Rp 2,748.360216 1 SHM 兑换 KRW ₩ 230.287393 1 SHM 兑换 PHP ₱ 9.3330755 1 SHM 兑换 EGP ￡E. 8.3305285 1 SHM 兑换 BRL R$ 0.9505755 1 SHM 兑换 CAD C$ 0.2296805 1 SHM 兑换 BDT ৳ 20.4348585 1 SHM 兑换 NGN ₦ 264.8484405 1 SHM 兑换 UAH ₴ 6.9692105 1 SHM 兑换 VES Bs 16.0944 1 SHM 兑换 PKR Rs 47.1582685 1 SHM 兑换 KZT ₸ 85.53503 1 SHM 兑换 THB ฿ 5.4536545 1 SHM 兑换 TWD NT$ 5.0278235 1 SHM 兑换 AED د.إ 0.6152755 1 SHM 兑换 CHF Fr 0.1357965 1 SHM 兑换 HKD HK$ 1.314376 1 SHM 兑换 MAD .د.م 1.539027 1 SHM 兑换 MXN $ 3.2205565

Shardeum资源

要更深入地了解 Shardeum，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

人们还问：关于Shardeum的其他问题 Shardeum (SHM)今天的价格是多少？ Shardeum (SHM) 的实时价格为 0.16765 USD 。 Shardeum (SHM)的市值是多少？ Shardeum 当前的市值为 -- USD 。它的计算方法是将 SHM 的当前供应量乘以 0.16765 USD 的实时市场价格。 Shardeum (SHM) 的流通量是多少？ Shardeum (SHM) 当前的流通供应量为 -- USD 。 Shardeum (SHM) 的最高价格是多少？ 截至 2025-06-03 ，Shardeum (SHM) 的最高价格为 0.687 USD 。 Shardeum (SHM) 的24小时交易量是多少？ Shardeum (SHM) 的 24 小时交易量为 $ 222.28K USD 。您可以在 MEXC 上发现更多可交易代币并查看其 24 小时交易量。

热门新闻

什么是 World Liberty Financial？特朗普加密平台的完整指南 自从唐纳德·特朗普宣布他的家族进入数字金融世界以来，World Liberty Financial 已成为加密货币中最受关注的名字之一。如果你是加密货币的新手，想知道“什么是 World Liberty Financial”，这本指南将用简单的术语为你解释一切。

什么是 Solana 手机？关于 Solana Seeker 手机特点、优点和价格的全部信息 Solana 手机代表着 Web3 移动技术向前迈出了一步。与传统智能手机不同，Solana 移动设备将区块链技术直接集成到操作系统中，使加密货币管理和去中心化应用（dApps）变得更简单、更安全。