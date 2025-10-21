Rizenet Token（RIZE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0138 24H最高价 $ 0.01511 历史最高 $ 0.10217127339481945 最低价 $ 0.010133475714606262 涨跌幅（1H） -0.36% 涨跌幅（1D） -4.75% 漲跌幅（7D） +2.08%

Rizenet Token（RIZE）当前实时价格为 $ 0.01422。过去 24 小时内，RIZE 的交易价格在 $ 0.0138 至 $ 0.01511 之间波动，市场活跃度显著。RIZE 的历史最高价为 $ 0.10217127339481945，历史最低价为 $ 0.010133475714606262。

从短期表现来看，RIZE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.36%，过去 24 小时内变动为 -4.75%，过去 7 天内累计变动为 +2.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rizenet Token（RIZE）市场信息

排名 No.1033 市值 $ 13.81M$ 13.81M $ 13.81M 成交量（24H） $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K 完全稀释市值 $ 71.10M$ 71.10M $ 71.10M 流通量 971.15M 971.15M 971.15M 最大供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 总供应量 4,998,512,197.936916 4,998,512,197.936916 4,998,512,197.936916 流通率 19.42% 所属公链 BASE

Rizenet Token 的当前市值为 $ 13.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.06K。RIZE 的流通量为 971.15M，总供应量是 4998512197.936916，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.10M。