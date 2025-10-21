RICE AI（RICE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0478 $ 0.0478 $ 0.0478 24H最低价 $ 0.0625 $ 0.0625 $ 0.0625 24H最高价 24H最低价 $ 0.0478$ 0.0478 $ 0.0478 24H最高价 $ 0.0625$ 0.0625 $ 0.0625 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） +11.71% 漲跌幅（7D） -16.28% 漲跌幅（7D） -16.28%

RICE AI（RICE）当前实时价格为 $ 0.05807。过去 24 小时内，RICE 的交易价格在 $ 0.0478 至 $ 0.0625 之间波动，市场活跃度显著。RICE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，RICE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 +11.71%，过去 7 天内累计变动为 -16.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RICE AI（RICE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 82.09K$ 82.09K $ 82.09K 完全稀释市值 $ 58.07M$ 58.07M $ 58.07M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

RICE AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.09K。RICE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.07M。