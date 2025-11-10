RICE AI 是一个众包机器人数据收集平台。它使远程操作员能够远程控制机器人，并收集来自机器人视觉、关节运动和力测量的数据。远程操作员可以使用带骨骼检测功能的网络摄像头、操纵杆、VR 控制器或远程操作装置，并根据设备的灵活性获得代币奖励。