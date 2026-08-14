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Request 当前实时价格为 0.05119 USD。REQ 市值为 40,782,808.3804146710556 USD。追踪Malaysia的 REQ 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Request 当前实时价格为 0.05119 USD。REQ 市值为 40,782,808.3804146710556 USD。追踪Malaysia的 REQ 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Request实时价格 (REQ)

1 REQ 兑换为 USD 的实时价格：

$0.05119
$0.05119$0.05119
+0.27%1D
USD
Request (REQ) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:04:15 (UTC+8)

Request 今日价格

Request (REQ) 今日实时价格为 $ 0.05119，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 REQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.05119 每 REQ。

Request 目前市值在 $ 40.78M 排名第 #442，流通供应量为 796.69M REQ。过去 24 小时内，REQ 的交易价格在 $ 0.0505（低点）和 $ 0.05227（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.1840300559997559，而历史最低价为 $ 0.00465106790287

短期表现方面，REQ 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 55.87K

Request（REQ）市场信息

No.442

$ 40.78M
$ 40.78M$ 40.78M

$ 55.87K
$ 55.87K$ 55.87K

$ 51.16M
$ 51.16M$ 51.16M

796.69M
796.69M 796.69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

Request 的当前市值为 $ 40.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.87K。REQ 的流通量为 796.69M，总供应量是 999416740.93470852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.16M

Request 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0505
$ 0.0505$ 0.0505
24H最低价
$ 0.05227
$ 0.05227$ 0.05227
24H最高价

$ 0.0505
$ 0.0505$ 0.0505

$ 0.05227
$ 0.05227$ 0.05227

$ 1.1840300559997559
$ 1.1840300559997559$ 1.1840300559997559

$ 0.00465106790287
$ 0.00465106790287$ 0.00465106790287

+0.09%

+0.27%

-0.06%

-0.06%

Request（REQ）价格历史 USD

跟踪 Request 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0001378+0.27%
30天$ -0.00374-6.81%
60天$ -0.00608-10.62%
90天$ +0.03119+155.95%
Request 今日价格变化

今天，REQ 记录了 $ +0.0001378 (+0.27%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Request 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00374 (-6.81%)，显示了该代币在短期内的表现。

Request 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，REQ 的变化为 $ -0.00608 (-10.62%)，从而更广泛地了解其表现。

Request 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.03119 (+155.95%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Request（REQ）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Request 价格历史页面

Request 分析

本分析利用人工智能模型评估 Request 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Request 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 REQ 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

**市场结构** REQ_USDT 4h 现价 0.06379 位于中枢 0.06557 下方 2.78%，处于枢纽体系下半区。MA 与 EMA 全周期呈买入排列，价格运行于均线系统上方。MACD 录得金叉信号，结构层面多头占据主导。 **动能状态** 短周期动能指标呈集中多头配置，快慢均线系统同向。RSI 位于中性区间，动能尚未进入超买区域。波动率指标 BOLL 显示价格在通道内运行，当前动能延续性待观察。 **关键价位** 上方阻力位 R1 0.0667 距现价 4.56%，R2 0.06761 距现价 5.99%。下方支撑位 S1 0.06466 距现价 -1.36%，S2 0.06353 距现价 0.41%。近端价位集中于 0.0635-0.0667 区间。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Request 的价格预测

Request（REQ）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，REQ 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Request (REQ) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Request 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Request 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Request 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 REQ 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Request

准备好开始使用 Request 了吗？在 MEXC 购买 REQ 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Request 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Request (REQ) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Request 将立即存入您的钱包。
Request (REQ) 购买教程

Request 能做什么？

拥有 Request 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Request (REQ) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Request (REQ)

Request是一个建立在以太坊网络上的去中心化网络，允许任何人在任何地方发起支付请求，并向接收者提供安全支付方法。所有的数据都存储在一个去中心化的真实分类账里，打造资产发票、会计、审计和付款标准的金融平台。即基于加密货币和区块链网络的企业级支付财务审计的金融平台。

Request资源

要更深入地了解 Request，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Request网站
区块查询

类别 :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

人们还问：关于Request的其他问题

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Request（REQ）重要行业更新

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探索有关 Request 的更多信息

REQUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 REQ。在 MEXC 上探索 REQUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Request (REQ) 市场

探索现货和合约市场，查看 Request 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
REQ/USDT
$0.05121
$0.05121$0.05121
+0.29%
1.09M (USDT)

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$0.28174$0.28174

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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