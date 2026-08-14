Request实时价格 (REQ)
Request (REQ) 今日实时价格为 $ 0.05119，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 REQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.05119 每 REQ。
Request 目前市值在 $ 40.78M 排名第 #442，流通供应量为 796.69M REQ。过去 24 小时内，REQ 的交易价格在 $ 0.0505（低点）和 $ 0.05227（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.1840300559997559，而历史最低价为 $ 0.00465106790287。
短期表现方面，REQ 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 55.87K。
No.442
ETH
Request 的当前市值为 $ 40.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.87K。REQ 的流通量为 796.69M，总供应量是 999416740.93470852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.16M。
+0.09%
+0.27%
-0.06%
-0.06%
跟踪 Request 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0001378
|+0.27%
|30天
|$ -0.00374
|-6.81%
|60天
|$ -0.00608
|-10.62%
|90天
|$ +0.03119
|+155.95%
今天，REQ 记录了 $ +0.0001378 (+0.27%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00374 (-6.81%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，REQ 的变化为 $ -0.00608 (-10.62%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.03119 (+155.95%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Request 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 REQ 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|S2 ≤ 现价 < S1
|位于 S2‑S1 间
|低于中枢，进入低价区。
|BOLL (20,2)
|价格 < 下轨
|触及或突破下轨
|进入“便宜”区，波动放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
**市场结构** REQ_USDT 4h 现价 0.06379 位于中枢 0.06557 下方 2.78%，处于枢纽体系下半区。MA 与 EMA 全周期呈买入排列，价格运行于均线系统上方。MACD 录得金叉信号，结构层面多头占据主导。 **动能状态** 短周期动能指标呈集中多头配置，快慢均线系统同向。RSI 位于中性区间，动能尚未进入超买区域。波动率指标 BOLL 显示价格在通道内运行，当前动能延续性待观察。 **关键价位** 上方阻力位 R1 0.0667 距现价 4.56%，R2 0.06761 距现价 5.99%。下方支撑位 S1 0.06466 距现价 -1.36%，S2 0.06353 距现价 0.41%。近端价位集中于 0.0635-0.0667 区间。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Request 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
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