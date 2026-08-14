Request 今日价格

Request (REQ) 今日实时价格为 $ 0.05119，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 REQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.05119 每 REQ。

Request 目前市值在 $ 40.78M 排名第 #442，流通供应量为 796.69M REQ。过去 24 小时内，REQ 的交易价格在 $ 0.0505（低点）和 $ 0.05227（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.1840300559997559，而历史最低价为 $ 0.00465106790287。

短期表现方面，REQ 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 55.87K。

Request（REQ）市场信息

排名 No.442 市值 $ 40.78M$ 40.78M $ 40.78M 成交量（24H） $ 55.87K$ 55.87K $ 55.87K 完全稀释市值 $ 51.16M$ 51.16M $ 51.16M 流通量 796.69M 796.69M 796.69M 总供应量 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 所属公链 ETH

Request 的当前市值为 $ 40.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.87K。REQ 的流通量为 796.69M，总供应量是 999416740.93470852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.16M。