R2 Protocol 今日价格

R2 Protocol (R2) 今日实时价格为 $ 0.0007559，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 R2 兑 USD 的汇率为 $ 0.0007559 每 R2。

R2 Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- R2。过去 24 小时内，R2 的交易价格在 $ 0.0006964（低点）和 $ 0.0007927（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，R2 在过去一小时内波动了 -1.34%，过去7 天内波动了 -2.85%。过去一天，总交易量达到 $ 55.94K。

R2 Protocol（R2）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

R2 Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.94K。R2 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。