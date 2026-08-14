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Prosper 当前实时价格为 0.02044 USD。PROSPER 市值为 1,050,510.0186 USD。追踪Malaysia的 PROSPER 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Prosper 当前实时价格为 0.02044 USD。PROSPER 市值为 1,050,510.0186 USD。追踪Malaysia的 PROSPER 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Prosper实时价格 (PROSPER)

1 PROSPER 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02044
$0.02044$0.02044
-0.04%1D
USD
Prosper (PROSPER) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:44:27 (UTC+8)

Prosper 今日价格

Prosper (PROSPER) 今日实时价格为 $ 0.02044，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 PROSPER 兑 USD 的汇率为 $ 0.02044 每 PROSPER。

Prosper 目前市值在 $ 1.05M 排名第 #1883，流通供应量为 51.39M PROSPER。过去 24 小时内，PROSPER 的交易价格在 $ 0.0203（低点）和 $ 0.02082（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.39432895，而历史最低价为 $ 0.0179475908557077

短期表现方面，PROSPER 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -2.86%。过去一天，总交易量达到 $ 53.28K

Prosper（PROSPER）市场信息

No.1883

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 53.28K
$ 53.28K$ 53.28K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

51.39M
51.39M 51.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

NONE

Prosper 的当前市值为 $ 1.05M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.28K。PROSPER 的流通量为 51.39M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.04M

Prosper 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203
24H最低价
$ 0.02082
$ 0.02082$ 0.02082
24H最高价

$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203

$ 0.02082
$ 0.02082$ 0.02082

$ 9.39432895
$ 9.39432895$ 9.39432895

$ 0.0179475908557077
$ 0.0179475908557077$ 0.0179475908557077

0.00%

-0.04%

-2.86%

-2.86%

Prosper（PROSPER）价格历史 USD

跟踪 Prosper 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000082-0.04%
30天$ -0.00078-3.68%
60天$ +0.00023+1.13%
90天$ +0.00203+11.02%
Prosper 今日价格变化

今天，PROSPER 记录了 $ -0.0000082 (-0.04%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Prosper 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00078 (-3.68%)，显示了该代币在短期内的表现。

Prosper 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PROSPER 的变化为 $ +0.00023 (+1.13%)，从而更广泛地了解其表现。

Prosper 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00203 (+11.02%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Prosper（PROSPER）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Prosper 价格历史页面

Prosper 分析

本分析利用人工智能模型评估 Prosper 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Prosper 的价格？

以下是一些影响Prosper (PROS)代币价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. Prosper预测市场的平台采用率及用户增长情况
3. 交易所上的交易量与流动性
4. 代币的实用价值与质押奖励
5. 合作伙伴公告与集成进展
6. 影响DeFi平台的监管动态
7. 其他预测市场协议的竞争态势
8. 技术发展与平台更新
9. 供需关系变化
10. 投资者对替代币的整体风险偏好

为什么人们想知道 Prosper 今天的价格？

人们希望了解Prosper（PROS）今天的股价，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合的表现、把握入市或离市的时机、评估投资收益与亏损，以及及时掌握市场趋势。实时行情有助于交易者抓住市场的波动机会。

Prosper 的价格预测

Prosper（PROSPER）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，PROSPER 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Prosper (PROSPER) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Prosper 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Prosper 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Prosper 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 PROSPER 2026–2027 年价格的预测。

关于 Prosper

Prosper (PROS) 是一个运行在以太坊区块链上的跨链预测市场和对冲平台。它旨在为用户提供创建和参与预测市场的能力，重点关注加密货币价格预测。PROS 使用去中心化自治组织（DAO）模型进行治理，允许代币持有者对平台的各个方面进行投票，包括费率和预测类别。该平台还具有一个独特的“赌徒优势”机制，旨在平衡预测市场的赔率。PROS 代币用于治理，质押，以及作为成功预测的奖励。PROS 代币的供应量是固定的，其中一部分设定为质押奖励。

如何在Malaysia购买和投资 Prosper

准备好开始使用 Prosper 了吗？在 MEXC 购买 PROSPER 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Prosper 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Prosper (PROSPER) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Prosper 将立即存入您的钱包。
Prosper (PROSPER) 购买教程

Prosper 能做什么？

拥有 Prosper 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Prosper (PROSPER) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Prosper (PROSPER)

Prosper 正在将机构级比特币挖矿能力连接到链上，旨在充分释放最去中心化的加密货币比特币的潜力。 Prosper 着手重新定义链上流动性的可能性以及去中心化协议可以为社区带来什么。Prosper 看到了进一步去中心化比特币生态系统的独特机会，通过将比特币的底层网络层（比特币挖矿能力）带到链上，实现社区参与和所有权，并为更广泛的生态系统创建新的基本构建块

Prosper资源

要更深入地了解 Prosper，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Prosper网站
区块查询

人们还问：关于Prosper的其他问题

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Prosper（PROSPER）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Prosper 的更多信息

PROSPERUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 PROSPER。在 MEXC 上探索 PROSPERUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Prosper (PROSPER) 市场

探索现货和合约市场，查看 Prosper 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PROSPER/USDT
$0.02042
$0.02042$0.02042
-0.04%
2.59M (USDT)

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AI Router Protocol

AIR

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Thinking Cat

HMM

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+11.70%

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+26.22%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.28467$0.28467

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TOFU Story

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+18.06%

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ShotsAI

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$0.4335$0.4335

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ZKcandy

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$1.7795
$1.7795$1.7795

+17.41%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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