Prosper 今日价格

Prosper (PROSPER) 今日实时价格为 $ 0.02044，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 PROSPER 兑 USD 的汇率为 $ 0.02044 每 PROSPER。

Prosper 目前市值在 $ 1.05M 排名第 #1883，流通供应量为 51.39M PROSPER。过去 24 小时内，PROSPER 的交易价格在 $ 0.0203（低点）和 $ 0.02082（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.39432895，而历史最低价为 $ 0.0179475908557077。

短期表现方面，PROSPER 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -2.86%。过去一天，总交易量达到 $ 53.28K。

Prosper（PROSPER）市场信息

排名 No.1883 市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 成交量（24H） $ 53.28K$ 53.28K $ 53.28K 完全稀释市值 $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M 流通量 51.39M 51.39M 51.39M 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 NONE

Prosper 的当前市值为 $ 1.05M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.28K。PROSPER 的流通量为 51.39M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.04M。