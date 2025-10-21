PINGPONG（PINGPONG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.06513 24H最高价 $ 0.07601 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） +5.60% 漲跌幅（7D） -5.11%

PINGPONG（PINGPONG）当前实时价格为 $ 0.06969。过去 24 小时内，PINGPONG 的交易价格在 $ 0.06513 至 $ 0.07601 之间波动，市场活跃度显著。PINGPONG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，PINGPONG 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +5.60%，过去 7 天内累计变动为 -5.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PINGPONG（PINGPONG）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 63.08K 完全稀释市值 $ 69.69M 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 BSC

PINGPONG 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.08K。PINGPONG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.69M。