The9bit 今日价格

The9bit (9BIT) 今日实时价格为 $ 0.050082，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 9BIT 兑 USD 的汇率为 $ 0.050082 每 9BIT。

The9bit 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- 9BIT。过去 24 小时内，9BIT 的交易价格在 $ 0.049853（低点）和 $ 0.050192（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，9BIT 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 +0.15%。过去一天，总交易量达到 $ 715.61K。

The9bit（9BIT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 715.61K$ 715.61K $ 715.61K 完全稀释市值 $ 500.82M$ 500.82M $ 500.82M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SOL

The9bit 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 715.61K。9BIT 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 500.82M。