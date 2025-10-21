ONI（ONI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02658 24H最高价 $ 0.02746 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +1.21% 涨跌幅（1D） +0.65% 漲跌幅（7D） +0.91%

ONI（ONI）当前实时价格为 $ 0.02746。过去 24 小时内，ONI 的交易价格在 $ 0.02658 至 $ 0.02746 之间波动，市场活跃度显著。ONI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ONI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.21%，过去 24 小时内变动为 +0.65%，过去 7 天内累计变动为 +0.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ONI（ONI）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 3.21K 完全稀释市值 $ 2.75M 流通量 ---- 总供应量 100,000,000 所属公链 ONINO

ONI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.21K。ONI 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.75M。